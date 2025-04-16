وذكرت الحكومة في بيان ان رئيس ، ، اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره ، ، عبر فيه عن تضامن الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة أي مخططات تستهدف أمنها واستقرارها.وأعرب سلام خلال الاتصال عن استعداد لبنان للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، وذلك بعد المعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين في المخططات تدريبات داخل الأراضي اللبنانية.وأكد سلام رفض لبنان القاطع لأن يكون منطلقا أو مقرا لأي نشاط من شأنه يهدد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة.وكانت المخابرات الأردنية قد كشفت النقاب عن "خلية" تستهدف "اثارة والتخريب" في ، بحسب تعبير المخابرات الأردنية، حيث تضمنت نشاطات الخلية التي تم اعتقال 16 شخصا منها، تصنيع صواريخ محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج وحيازة مواد متفجرة واسلحة نارية واخفاء صاروخ كاتيوشا مجهزة للاستخدام فضلا عن تصنيع طائرات مسيرة، وذلك وفق مخططات كانت المخابرات الأردنية تتابعها منذ 2021.وخلال العام الماضي، أعلن الأردن إحباط محاولات تهريب أسلحة من قِبل متسللين مرتبطين بجماعات "مدعومة من " في .