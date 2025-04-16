التيليغراف: ترامب خسر حربه التجارية ضد الصين

وبحسب الصحيفة، فقد أخطأت في تقدير خطأً فادحا من قبل؛ عندما حوّلت غطرسة القوة المفرطة إلى صراع مباشر بين القوات الأمريكية والصينية.وتضيف "التيليغراف": وإذا كانت الصين المعدمة والمتخلفة مستعدة لمواجهة أمريكا في أوج قوتها العالمية عام 1950، فمن غير المرجح أن تستسلم الصين اليوم بعد أن أصبحت القوة الصناعية المهيمنة والدائنة المالية في العالم؛ بأصول من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 6 تريليونات دولار، إذا أضفنا الحيازات الغامضة للبنوك المملوكة للدولة.وتساءلت الصحيفة كيف يمُكن أن يُهزم أكبر دائن في العالم على يد أكبر مدين في العالم؛ حيث انهار بالفعل معدل الادخار الأمريكي إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى حين تعتمد الأمريكية على المستثمرين الأجانب لتمويل دين وطني يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ بالفعل 122% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز مالي هيكلي يتراوح بين 6% و7% على مد البصر، يتعين على الخزانة الأمريكية تجديد 33% من ديونها الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهرا القادمة.وعلى الرغم من أنه لم يكن للصين أي علاقة بهزيمة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، وهي الكارثة الأبرز في تصرفات الجنونية؛ إذ كانت هناك أسباب أخرى كثيرة؛ تفكيك غير منظم لـ"تداولات الأساس" من قبل صناديق التحوط التي فوجئت بالفشل؛ وفوق كل ذلك، استسلام المتشددين بشأن العجز في ، الذين كانوا على استعداد للموافقة على حيلة الميزانية التي تسمح لأمريكا بخفض وإنفاق تريليونات إضافية تفوق قدرتها على تحمل التكاليف.