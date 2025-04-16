رسمياً.. بزشكيان يقبل استقالة ظريف

وقال بزشكيان في رسالة لظريف اطلعت عليها : "الآن، وقد حالت بعض القيود دون الاستفادة من علمكم الغزير وخبرتكم العميقة (...) في منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، فإنني أودُّ أن أعبِّر لكم عن بالغ امتناني وتقديري لما بذلتموه من جهود مخلصة ومسؤولة".وكان ظريف قد أعلن استقالته من منصبه الشهر الماضي بناءً على توصية من رئيس القضاء إجئي، وذكر في تدوينة على منصبة "إكس" أنه: "لتجنُّب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس بالاستقالة".يذكر أن ظريف هو أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015، بين والقوى الكبرى.