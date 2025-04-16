ماسك في مواجهة قانونية مع أم طفلته.. المال مقابل السكوت

وأكدت أن ماسك والد طفلها الرابع عشر المسمى "رومولوس"، بعد أن أثبت اختبار الأبوة نسبته إليه بدقة تصل إلى 99.9999٪.الطفل وُلد في فبراير الماضي، لكن خلف هذا الحدث قصة تتجاوز حدود الأمومة إلى ساحة من الصراعات القانونية والضغوط النفسية، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل". فقد عرض ماسك، عبر مستشاره جاريد بيرشال، على سانت كلير مبلغًا ضخمًا وصل إلى 15 مليون دولار، إضافة إلى راتب شهري قدره 100 ألف دولار، بشرط واحد: الصمت التام حتى يبلغ الطفل 21 عامًا، وعدم الاعتراف علنًا بأن ماسك هو الأب.ورغم أن العرض يبدو مغريًا من الناحية المادية، إلا أن سانت كلير – التي عانت ماليًا لدرجة بيع سيارتها التيسلا – رفضت التوقيع، معتبرة أن الشروط تميل لصالح ماسك بشكل غير عادل، خصوصًا أن الاتفاق كان يمنعها من قول أي شيء سلبي عنه، بينما لا يلزمه بالمعاملة بالمثل.وأضافت كلير أن بيرشال، نيابة عن ماسك، أعد شهادة ميلاد خالية من اسم الأب، وضغط عليها لحذف اسمه تمامًا، محاولة منها لتقنين حالة "السرية" حول نسب الطفل. كما طلب ماسك أن تتم ولادة رومولوس عبر عملية ، معتقدًا أن هذا الأسلوب يعزز قدرة الطفل الدماغية، إلى جانب رفضه خضوع الطفل للختان، وهي نقاط أثارت خلافات حادة بين الطرفين.وفي محاولة لإقناعها، برر ماسك طلبه بالسرية بأنه مهدد بالاغتيال بسبب دعمه السياسي للرئيس الأميركي السابق ، إلا أن كلير لم تقتنع، واستعانت بمحامٍ للدفاع عن حقوقها وحقوق ابنها.