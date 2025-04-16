احباط محاولة اختطاف قس امريكي

وكان المواطن الأمريكي جوش من ولاية الأمريكية والبالغ من العمر 45 عاما في فرع بلدة ماذرويل من كنيسة "فيلوشيب بابتيست" منذ 2018 إلى جانب زوجته وطفليه.وتم خطف القس فجأة مساء الخميس الماضي عندما اقتحم أربعة رجال مسلحين وملثمين الكنيسة في بلدة ماذرويل.وتولى فريق عمل من وكالات بينها وحدة مكافحة العصابات ووحدة الجريمة المنظمة الخطيرة، التحقيق في الاختطاف.واقتربت قوة مساء أمس الثلاثاء من الموقع الذي يشتبه أن سوليفان كان محتجزا به، وهو منزل في كواماكجكساكي في جيبرها (بورت سابقا) على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من الكنيسة.وأفادت الشرطة بوقوع تبادل لإطلاق النار بدأ عندما حاول المشتبه بهم الفرار في سيارة كانت متوقفة خارج المنزل وبدأوا بإطلاق النار وقد قتل ثلاثة منهم.وقال الليفتنانت كولونيل أفيل فومبا في بيان "جرى العثور على الضحية (القس) داخل نفس السيارة التي أطلق منها المشتبه فيهم الهجوم، وقام المسعفون بتقييمه على الفور وهو حاليا في حالة ممتازة ولم يمسسه أذى بأعجوبة".وأظهرت بيانات الشرطة أن عدد الاختطافات في جنوب إفريقيا ارتفع بواقع 264 % على مدار العقد الماضي.