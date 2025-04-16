ترامب: جامعة هارفارد مهزلة وتُعلّم الغباء

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أنه: "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم".وأضاف أن "هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن".وأعلنت إدارة ترمب تجميد معونات لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار؛ بسبب رفض الجامعة الأميركية التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب .وعلى غرار جامعات أميركية أخرى شهدت هارفارد احتجاجات طلابية على الحرب الإسرائيلية في قطاع ، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة ترمب إلى الرئاسة.