أربع غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "ثلاث غارات إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب في ".

وأضافت أن "غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الزلوطية في جنوب ".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.