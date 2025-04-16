طهران: القدرات الإيرانية لم تطرح خلال محادثات مسقط

كشفت ، الأربعاء، أن القدرات العسكرية الإيرانية لم تطرح خلال محادثات مسقط.

وقال نائب وزير خارجية ، "إذا واصلت نهجها بالجولة الأولى من المحادثات فلن يستغرق التوصل لتفاهم وقتا طويلا".

وأضاف "عدم الخوض في القضايا التي تمس الدفاع وأمن إيران مبدأ ثابت"، كاشفا أن "القدرات العسكرية الإيرانية لم تطرح خلال الجولة السابقة من محادثات مسقط".

وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في 12 نيسان 2025، مباحثات في العاصمة العمانية مسقط، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقا على عقد لقاء جديد.