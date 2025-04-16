​غارات أمريكية مكثفة تستهدف اليمن

​استهدفت 68 غارة أمريكية، اليوم الأربعاء، مناطق عدة من .

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، "أكثر من 68 غارة أمريكية على شمال ووسط وغرب خلال 24 ساعة".

وأضافت أن "غارات أميركية على مديرية التحيتا في محافظة اليمنية".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.