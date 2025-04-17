نيويورك تايمز: ترامب أوقف ضربة إسرائيلية مقررة لإيران خلال اسبوعين

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في الإدارة الامريكية ومسؤولين مطلعين على خطط إسرائيلية سرية، ان أوقف هجوما عسكريا إسرائيليا كان مقررا في مايو المقبل ضد منشآت إيرانية نووية، مفضلا فتح باب التفاوض مع للتوصل إلى اتفاق يقيد برنامجها النووي.وقالت الصحيفة الأميركية إن كانت قد وضعت بالفعل خططا لمهاجمة منشآت نووية إيرانية بمساعدة من خلال أسابيع، بهدف تعطيل قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام على الأقل، حيث تتطلب هذه الخطة دعما أميركيا مباشرا، سواء لصد أي رد إيراني محتمل أو لضمان نجاح الضربات الجوية.لكن قرار ترامب، بحسب " تايمز"، أجهض خطط إسرائيل، بعد أشهر من الجدل داخل بين "صقور" يدفعون نحو دعم التحرك العسكري الإسرائيلي، وآخرين أكثر تشككا في جدوى شن هجوم يمكن أن يشعل حربا إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.وبحسب مصادر الصحيفة، خلصت إلى "توافق هش" لصالح المسار الدبلوماسي، تزامنا مع بدء المفاوضات بين وإيران، والاتفاق على استئنافها.وأضافت الصحيفة، أنه "في اجتماع عقد في الأسبوع الماضي، خلال زيارة الإسرائيلي لواشنطن، أبلغ ترامب ضيفه بشكل مباشر أن الولايات المتحدة لن تدعم الضربة المخطط لها".وأوضحت "نيويورك تايمز"، أنه "خلال زيارة سرية لإسرائيل، أبلغ الأميركية كوريلا المسؤولين الإسرائيليين برغبة البيت الأبيض في تجميد الخطة الهجومية، كما اوفد ترامب مسؤولين وقادة الى إسرائيل للقاء نتنياهو ورئيس لبحث خيارات أخرى تشمل عمليات تخريب سرية للمنشات النووية وعقوبات اكثر تشددا ضد طهران.