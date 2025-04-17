ملف العراق على الطاولة.. وزير الدفاع السعودي يزور ايران لأول مرة منذ 7 سنوات

وقالت وسائل اعلام إيرانية، ان توجه الى في أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول سعودي إلى بعد قطع العلاقات بين البلدين لمدة 7 سنوات.ومن المتوقع أن يلتقي السعودي خلال زيارته إلى طهران كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين، ومن بينهم رئيس للقوات المسلحة .وبحسب التقارير، فإن الزيارة ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب في غزة، والوضع في ولبنان واليمن والعراق، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن والاستقرار في منطقة .