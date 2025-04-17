تعبير رمزي لقيمة الموظفين لدى الشركة.. موظفة سنغافورية تقدم استقالتها على "ورق تواليت"

ونشرت السيدة صورة استقالتها على ورقة التواليت في مواقع التواصل، وجاء في رسالة الموظفة التي أثارت جدلاً واسعاً على الإنترنت: "شعرتُ وكأنني ورق تواليت، يُستخدم عند الحاجة، ويُرمى دون تفكير".وانتهت المكتوبة مباشرة على قطعة من ورق التواليت بالرسالة التالية: "لقد اخترت هذا النوع من الورق لاستقالتي كرمز لكيفية معاملة هذه الشركة لي، لقد استقلت".وقالت الموظفة التي اثارت النقاش حول كيفية معاملة الموظفين في العمل، "اجعل موظفيك يشعرون بتقدير حقيقي، حتى عندما يقررون المغادرة، يغادرون الشركة بامتنان لا استياء"، مضيفة: "التقدير ليس مجرد أداة للاحتفاظ بالشخص، بل هو انعكاس لمدى تقديرنا له - ليس فقط لما يفعله، بل لما هو عليه".