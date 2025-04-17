نجاة الفنانة المصرية علياء صبحي وابنتها من حادث سير مروع

وشاركت علياء جمهورها صورها لها أثناء تواجدها داخل المستشفى عقب الحادث دون الكشف عن تفاصيل إصابتهما، ونشرتها عبر حبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.وكانت علياء قد شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي يضم نخبة من النجوم، على رأسهم ، ، ، ، ، ، المقدم، وبشرى، والعمل من تأليف وإخراج .ان، علياء صبحي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.