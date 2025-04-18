دولة تقيم احتفالاً مهيباً لحصولها على أول صراف آلي

وتقع توفالو التي تُعرف بأنها "جنة " بين وهاواي، وهي معزولة للغاية لدرجة أن جميع المعاملات، سواء للسكان المحليين أو الزوار، كانت تُجرى نقداً فقط.وعندما كشفت هذه الدولة الصغيرة عن أول أجهزة صراف آلي لها في 15 أبريل، كان ذلك حدثاً استثنائياً، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، حيث تجمع المسؤولون أمام أحد أجهزة الصراف الآلي في جزيرة فونافوتي الرئيسة في البلاد.وأشاد ، فيليتي تيو، بهذا "الإنجاز الكبير"، كما قدّم الأجهزة الجديدة للبلاد يوم الثلاثاء محاطاً بكبار الشخصيات المحلية، وقام بتقطيع كعكة شوكولاتة ضخمة.وقال سيوسي تيو، لبنك توفالو الوطني، الذي يُشغّل الأجهزة، إنه "إنجاز عظيم" و"تحول جذري" من شأنه أن "يفتح الأبواب أمام التمكين الاقتصادي لشعب توفالو"، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 11200 نسمة.ونقلت العامة عن نثار علي، من شركة باسيفيك تكنولوجي ، التي ساهمت في تصميم الجهاز، قوله: "سيُحدث هذا الجهاز نقلة نوعية في عالم ، وسيُعرّف الناس على خدمات مصرفية حديثة وموثوقة".وتُعد توفالو واحدة من أصغر دول العالم، إذ لا تتجاوز مساحة جزرها التسع الصغيرة مجتمعة 10 أميال مربعة، ولا يسافر إليها الكثيرون، فقد زارها ما يزيد قليلاً على 3000 سائح في العام 2023، وفقاً لبيانات حكومية.ويوجد بها مطار واحد، في فونافوتي، يخدم عدداً قليلاً من الرحلات الجوية أسبوعياً من فيجي، جارتها في المحيط الهادئ.وعندما لا تهبط أي طائرات، يستخدم السكان المحليون كملعب لجميع أنواع الأنشطة من الرجبي إلى كرة القدم.وفي داخل البلاد، يتنقل السكان بين الجزر بالعبّارات، نظراً لعدم وجود رحلات جوية داخلية.ولأن أعلى نقطة فيها لا ترتفع سوى 15 قدماً فوق مستوى سطح البحر، فإن توفالو معرضة بشدة لارتفاع منسوب مياه البحر، وهي واحدة من أكثر الدول تعرضاً للتهديد بأزمة المناخ.ولا يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى دفع شواطئها إلى الوراء فحسب، بل يؤدي زحف المياه المالحة أيضاً إلى تآكل الأراضي الزراعية المحدودة في البلاد. كما تهدد درجات حرارة البحر المرتفعة الحياة البحرية المحيطة.وتصدرت البلاد عناوين الصحف الدولية في 2021 عندما ألقى وزير الخارجية آنذاك، كوفي، خطاباً أمام وهو يقف في الماء حتى ركبتيه.