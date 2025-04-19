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عراقجي يصل روما.. العالم يراقب الجولة الثانية من المفاوضات الامريكية الايرانية
دوليات
2025-04-19 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
488 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
وصل
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
خلال ساعات الفجر الى العاصمة الإيطالية
روما
، استعدادا لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2015، وخلافا لتطلع الجانبين الى حسم القضايا العالقة، تظهر التصريحات متناقضة حيث تتضارب نوايا كل طرف مع الطرف الاخر تجاه هذه المحادثات.
واظهر مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام إيرانية، وصول وزير الخارجية عراقجي والوفد المرافق له المتمثل بمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية
مجيد تخت روانجي
، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية
كاظم غريب آبادي
، والمتحدث باسم
وزارة الخارجية
إسماعيل
بقائي، ومستشار وزير الخارجية بهزاد صابري، الى
روما
.
وبحسب موقع "إيكو
إيران
"، فإن الجولة السابقة من المحادثات عقدت في منزل وزير الخارجية
العماني
في مسقط، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات في روما، لكن بعض وسائل الإعلام الغربية أعلنت أن هذه المفاوضات من المرجح أن تجرى في
السفارة العمانية
في
إيطاليا
.
وفي تصريحات صحفية قال مبعوث
ترامب
ستيف ويتكوف ان
واشنطن
تريد تفكيك البرنامج النووي بالكامل وكذلك برنامج الصواريخ الباليستية، لكن الجانب الإيراني يصر على انه لا يتفاوض على أي شيء سوى على عدم تصنيع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات، اما البرنامج النووي السلمي فلا يتم تفكيكه ولا برنامج الصواريخ.
وقال عراقجي ان الجانب الأمريكي يبعث برسائل متناقضة ومتنافرة خلال المفاوضات غير المباشرة.
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