عراقجي يصل روما.. العالم يراقب الجولة الثانية من المفاوضات الامريكية الايرانية

واظهر مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام إيرانية، وصول وزير الخارجية عراقجي والوفد المرافق له المتمثل بمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ، والمتحدث باسم بقائي، ومستشار وزير الخارجية بهزاد صابري، الى .وبحسب موقع "إيكو "، فإن الجولة السابقة من المحادثات عقدت في منزل وزير الخارجية في مسقط، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات في روما، لكن بعض وسائل الإعلام الغربية أعلنت أن هذه المفاوضات من المرجح أن تجرى في في .وفي تصريحات صحفية قال مبعوث ستيف ويتكوف ان تريد تفكيك البرنامج النووي بالكامل وكذلك برنامج الصواريخ الباليستية، لكن الجانب الإيراني يصر على انه لا يتفاوض على أي شيء سوى على عدم تصنيع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات، اما البرنامج النووي السلمي فلا يتم تفكيكه ولا برنامج الصواريخ.وقال عراقجي ان الجانب الأمريكي يبعث برسائل متناقضة ومتنافرة خلال المفاوضات غير المباشرة.