أزمة عالمية بسبب شوكولاتة دبي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
02:10 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"مثيل ميسي" على رادار ريال مدريد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523169-638807539063245460.jpeg
أزمة عالمية بسبب شوكولاتة دبي
دوليات
2025-04-20 | 09:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
726 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ارتفعت أسعار الفستق عالميا بشكل ملحوظ، مدفوعة بشح في الإمدادات وزيادة الطلب، لا سيما بعد انتشار شوكولاتة دبي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووصل سعر حبوب الفستق المقشرة إلى نحو 10.30 دولار للرطل، مقارنة بـ7.65 دولار قبل عام، وفقا لبيانات شركة "سي جي هاكينغ" المتخصصة في تجارة المكسرات.
ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى تراجع المخزونات العالمية، خاصة بعد موسم حصاد ضعيف في
الولايات المتحدة
، أكبر مصدر للفستق.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه أسواق الكاكاو من أزمة إمدادات مستمرة منذ أربع سنوات، حيث سجل العجز في موسم 2023-2024 نحو 478 ألف
طن متري
، وهو الأعلى منذ ثمانينيات
القرن
الماضي.
ونتيجة لذلك، قفزت أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية، مما زاد الضغوط على شركات الشوكولاتة الكبرى والصغيرة على حد سواء.
وسجلت صادرات
إيران
من الفستق إلى الإمارات زيادة بنسبة 40% خلال النصف الأول من 2025، وفقا للبيانات
الجمركية
الإيرانية، في مؤشر على ارتفاع الطلب في السوق الإقليمية.
يذكر أن المعروض العالمي من الفستق شهد فائضا عام 2023، مما أدى إلى انخفاض الأسعار آنذاك، لكن الوضع انقلب هذا العام مع تراجع الإنتاج.
وفي
كاليفورنيا
، تحول بعض المزارعين إلى زراعة الفستق بدلا من اللوز بسبب انخفاض أسعار الأخير، لكن الأشجار الجديدة لن تثمر قبل ايلول المقبل، مما يعني تأخر أي تحسن في المعروض.
وتفاقمت الأزمة بسبب تزايد شعبية منتجات الشوكولاتة في المنطقة، بما في ذلك خطط التوسع العالمي لعلامات مثل "بتيل"
السعودية
، التي تهدف إلى زيادة متاجرها من 200 إلى أكثر من 500 متجر.
يذكر أن صناعة الشوكولاتة تواجه تحديات مزدوجة مع ارتفاع أسعار المكونات الأساسية، حيث تضاعفت تكاليف الكاكاو ثلاث مرات تقريبا خلال العام الماضي، بينما تشهد أسعار الفستق ارتفاعا غير مسبوق، مما يهدد بموجة جديدة من الغلاء في أسواق الحلويات والمكسرات.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تحذير من أزمة عالمية
12:10 | 2025-04-11
أزمة في الاتحاد العراقي بسبب أموال كسر عقد كاساس
03:25 | 2025-04-04
دول عالمية تعرضت لفيضانات.. العراق يواجه أزمة الأمطار بوقت قياسي مقارنة بالدول الأخرى
12:40 | 2025-03-08
دعوات لتشكيل خلية أزمة لمتابعة آثار الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية
02:51 | 2025-04-10
شوكلاتة
دبي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
فن وثقافة
32.67%
04:28 | 2025-04-19
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
04:28 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
محليات
25.04%
05:31 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
05:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
محليات
21.86%
11:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
محليات
20.43%
01:40 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
01:40 | 2025-04-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اخترنا لك
أهالي غزة امام شبح الجوع.. لحم السلاحف هو وجباتهم
11:53 | 2025-04-20
روسيا تتحرش عسكريا بـ"الناتو".. بريطانيا ترد
11:35 | 2025-04-20
ترامب يتعهد بجعل أمريكا "أكثر تدينا"
11:30 | 2025-04-20
وزير خارجية "إسرائيل" يقارن بين الموصل وغزة!
10:54 | 2025-04-20
وصفهم بـ المجانين".. كيف هنأ ترامب خصومه بعيد الفصح؟
10:45 | 2025-04-20
الأردن ومصر الأكثر تضرراً من رسوم ترامب.. ماذا عن العراق؟
10:40 | 2025-04-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.