وقالت شبكة الـ سي إن إن في خبر تابعته ، ان "مجهولين اقدموا على سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية أثناء تناولها في أحد مطاعم ".وأضافت ان "الشرطة الامريكية فتحت تحقيقا لمعرفة المتورطين بحادثة السرقة".وأدلت حاكمة ولاية ، نويم، في كانون الثاني الماضي، بالقسم لتصبح رسميا وزيرة للأمن الداخلي في ، تزامنا مع بدء تنفيذ سياسته بخصوص الهجرة وترحيل مهاجرين غير نظاميين.ونشرت نويم فيديو لمراسم أدائها القسم على يد القاضي بالمحكمة العليا، ، وكتب في التعليق عليه قائلة "إنه لشرف كبير أن أُؤدى اليمين كوزيرة للأمن الداخلي في الولايات المتحدة.وقد جعل ذلك أكثر معنى أنني أديت اليمين أمام القاضي في كلارنس في منزله. شكراً للرئيس على ثقته بي لمساعدته في الحفاظ على أمان أميركا.يذكر ان تعد إحدى أكبر الوكالات الحكومية التي ستكون مسؤولة عن كل شيء من حماية الحدود والهجرة إلى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأميركية.