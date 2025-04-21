صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة وسط الضفة

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنة زهاف شرقي سلفيت وسط ".وكانت وسائل إعلام دولية أفادت أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرى في الضفة الغربية، وهي قبلان في ، وبيت فوريك في نابلس، ويتما في نابلس، والخضر في .