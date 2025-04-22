خطة لترامب تعلن خلال 3 أيام

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة " تايمز" ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن اعتراف أوكرانيا بشبه كأراض روسية.وقال : "سأقدم تحديثا كاملا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن لدينا اجتماعات جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا. سنرى كيف تسير الأمور".وكتبت "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول كبير في ، إن خطة ترامب للتسوية الأوكرانية قد تشمل نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.وزعمت الصحيفة كذلك، نقلا عن مصادر، أن أبلغت أنها تتوقع تنازلات منها، بما في ذلك رفض الانضمام إلى حلف " "، لحل الأزمة الأوكرانية.وقد تعترف أيضا بشبه جزيرة كجمهورية روسية، وتقترح أيضا نقل السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى الولايات المتحدة.