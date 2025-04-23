لغز جريمة اخفيت بمرحاض مسجد.. تنكيل بأشلاء الجثة بطريقة لا تخطر على البال

الجريمة التي هزت الشارع ، يوم الأحد، بعد أن ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حالة نفسية غير متوازنة داخل المرحاض يتلو القرآن دون أن يبدي أي رد فعل مع السلطات.وكشفت التحقيقات التي أجرتها، أن الضحية الذي عثر على جثثه ممزقة ومفصولة الرأس ومرمية في الصرف الصحي، حيث عمد الجاني على إخفاء ملامح جريمته البشعة، ووجد بحوزته سكينا وملابس عليها ملطخة بدماء بشرية.غير أن تفاصيل أخرى، جرت يوم الثلاثاء، سجلتها تحريات التفتيش، مستعينة بوسائل تقنية متطورة، بعد أن رفض المشتبه فيه الحديث والاعتراف بأنه قام بذبح الضحية في غفلة.وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن الجاني عمد إلى استخدام أمعاء ولحوم الجثة وشيها على الحطب وأكلها، فيما ترك أخرى نيئة.وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية رجل خمسيني سبق له وأن دخل في شجار مع الجاني، بسبب استغلال مراحيض المسجد لأشياء ممنوعة، وكذلك إجهازه على الكلاب والقطط التي كانت تتوافد على المكان.ووفق ما أفادت به التحريات، فإنه يعاني من مرض نفسي وعقلي، وله سوابق إجرامية، وكان يمكث في المستشفى الرازي للأمراض العقلية، لكنه بمجرد أن يحقن بدوائه كان يغادره.