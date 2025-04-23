الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله خلال أسبوع

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "تواصل الجهود في الجبهة الشمالية الهادفة لإزالة التهديدات ومنع إعادة تأهيل ، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية تسعة أشخاص واستهداف أكثر من 40 بنية تحتية".وأضاف ان " يواصل حملته لمنع إعادة تأهيل حزب الله، بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات المنظمة"، مشيرا الى انه "منذ بداية التفاهمات بين ولبنان، تم تصفية أكثر من 140 مخربا شكلوا تهديدا في أنحاء ".وتابع انه "على مدار الأسبوع الأخير، شنت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها تصفية تسعة أشخاص شاركوا في أنشطة في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، حسن علي نصر، كما تمت تصفية يوم أمس الثلاثاء، حسين عزات ، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية عدد من المنتمين لوحدة قوة الرضوان، إضافة إلى قادة خلايا آخرين من حزب الله".وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس، أن "القيادي في حسين عزات محمد عطوي، الذي تم استهدافه في بجبل لبنان، كان يتعاون مع حركة حماس ويخطط لاستهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان".