الكرملين يتحدث عن قمة بوتين وترامب: يجب أن تكون مثمرة

اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن القمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي يجب أن تكون مثمرة.

وقال الكرملين في بيان، " الصراع في أوكرانيا سينتهي فورا إذا سحبت قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها في دستورنا".

وأضاف أن "حل الصراع الأوكراني دون استعادة العلاقات الطبيعية بين وواشنطن أمر مستحيل"، مشددا "إذا سيطرت على شبكة الغاز بين وأوروبا فستبحث شركة توريد الغاز مع المالك الجديد".

وتابع الكرملين "كل من وترامب يدافع عن مصالح بلاده أولا وما يوحدهما هو الاستعداد لحل أكثر القضايا تعقيدا بالحوار"، مضيفا "القمة بين وبوتين يجب أن تكون مثمرة ويجري الآن العمل التحضيري لها".