باكستان تغلق مجالها الجوي مع تصاعد التوتر مع الهند

وذكرت الوسائل، ان "باكستان علقت التجارة مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها".وتابعت، ان " باكستان تمهل مستشاري الدفاع والبحرية والجوية الهنود في حتى 30 من أبريل لمغادرة أراضيها".وأعلنت ، في وقت سابق من اليوم الخميس، تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين ومغادرة الأراضي بحلول 29 نيسان.