واشنطن تسمي مبعوثها لقيادة المحادثات الفنية للخبراء مع طهران

ومن المقرر أن يقود أنطون الجولة الأولى من محادثات الخبراء مع المسؤولين الإيرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يجتمع ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني مجددا الأسبوع المقبل.ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول في قوله: "إن أنطون الذي رافق ويتكوف في الجولة الأخيرة من المحادثات في روما، هو الرجل الأمثل لهذا المنصب نظرا لخبرته وفطنته. والأهم من ذلك، أنه سيضمن تنفيذ أجندة الرئيس في هذا الملف".وكان متحدث باسم قد صرح في وقت سابق بأن محادثات على مستوى الخبراء بين والولايات المتحدة في المجالين النووي والعقوبات ستعقد يوم السبت القادم، وسيقوم الطرفان بنقل نتائج هذه المحادثات إلى المستوى الأعلى، على أن تعقد جولة ثالثة من المحادثات النووية رفيعة المستوى في اليوم نفسه في .وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى أنه لا يزال من غير واضح ما إذا كانت ستطلب من إيران التراجع الكامل عن برنامجها النووي أو العمل على اتفاقية تسمح لطهران بالحفاظ على بعض المنشآت بشرط المراقبة الصارمة.وكانت بدأت مفاوضات مع إيران، بشأن الملف النووي، بوساطة عمانية، وقد عقد الجانبان جولتين من المفاوضات غير المباشرة، الجولة الأولى في مسقط في 12 نيسان، والثانية في روما في 19 من الشهر ذاته.ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات يوم 26 نيسان الحالي، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي. ومن المفترض أن تشمل الجولة الجديدة مناقشات فنية وسياسية بشأن برنامج النووي.