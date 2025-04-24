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ترامب يدعو كييف وموسكو لمفاوضات ويكشف عن خيارين بشأن إيران

دوليات

2025-04-24 | 14:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يدعو كييف وموسكو لمفاوضات ويكشف عن خيارين بشأن إيران
المصدر:
وكالات
5,129 شوهد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أوكرانيا وروسيا الى الجلوس لطاولة المفاوضات، فيما كشف عن خيارين بشأن إيران.

وقال ترامب في كلمة له، "يتعين على أوكرانيا وروسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، موضحا "كل أسبوع يخسر الروس والأوكرانيون 5 آلاف جندي في حرب سخيفة".
 
وأضاف "لدي موعد نهائي لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبعده سيكون موقفي مختلفا تماما".
 
واعرب ترامب عن اعتقاده أن "روسيا وأوكرانيا تريدان السلام ويجب أن يحضرا لطاولة المفاوضات"، مستدركا بالقول "أحرزنا تقدما بشأن الحرب في أوكرانيا".
 
الى ذلك، قال ترامب، "الأمور تسير بشكل جيد مع إيران ونجري محادثات جادة للغاية مع إيران"، مضيفا "هناك خياران بشأن إيران وأحدهما ليس جيدا".
 
ولفت "قد نتخذ قرارا جيدا بشأن إيران ويتم إنقاذ حياة الكثيرين"، مشددا "هناك دول تريد الانضمام لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل".
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