ترامب: الصين لا تشتري طائرات بوينغ الجميلة ويجب محاسبتها

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يخوض في التفاصيل: "على محاسبة لعدم وفائها بالتزامها وتسلمها الطائرات ذات التصميم الجميل التي التزمت بشرائها".وأضاف: "هذا مجرد مثال بسيط على ما فعلته الصين بالولايات المتحدة لسنوات.وصرح كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ العملاقة للطيران، الأربعاء، بأن العملاء الصينيين توقفوا عن تسلم الطائرات بسبب "البيئة الناتجة من الرسوم ".وأشارت تصريحاته إلى الاضطرابات التي أحدثها تبادل فرض رسوم جمركية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الشهر.وبلغت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة 145 في المائة على العديد من المنتجات الصينية، بينما ردت بفرض رسوم جديدة بنسبة 125 في المائة على الواردات من .وأثارت موجة الرسوم الجمركية التي يصفها ترمب بأنها رد على ممارسات تجارية غير عادلة، إضافة إلى كونها محاولة لإعادة المصنعين إلى أميركا، توترات في الأسواق ومخاوف من حصول ركود عالمي.ونفت بكين، الخميس، تفاؤل ترمب الواضح بشأن اتفاق أميركي صيني لخفض الرسوم الجمركية، قائلة إن التلميح بوجود محادثات جارية "لا أساس له من ".وكان ترمب قد صرح للصحافيين، الأربعاء، بأن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين"، مضيفاً أن المحادثات مع بكين "نشطة".