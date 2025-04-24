وكالة الطاقة الذرية تخطط لإرسال فريق إلى إيران

أعلنت ، الخميس، أن تخطط لإرسال فريق إلى .

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وقالت الخارجية الأمريكية، " تخطط لإرسال فريق إلى هذا الأسبوع، وملتزمون بإنشاء إطار أفضل في ووقف المذبحة وتوصيل المساعدات والغذاء إلى السكان".

وأضافت "ندعم تدفق المساعدات عبر ضمانات للتأكد من عدم تحويلها أو استخدامها من جانب حماس والجهاد"، معربة عن ترحيبها بـ"تصنيف رئيس الأوروغواي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الدول إلى "محاسبة النظام الإيراني ومنع عملائه ووكلائه من العمل على أراضيها".