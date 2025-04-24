غارات أمريكية تستهدف العاصمة صنعاء

استهدفت غارات أمريكية، مساء الخميس، مديريتين في العاصمة اليمنية .

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " "، "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب شمال شرق ". وأضافت "عدوان أمريكي بغارتين على مديرية بمحافظة عمران شمال صنعاء". وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.