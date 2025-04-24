مقتل طيار بنظام الأسد في حمص

أفاد مصدر أمني سوري، بمقتل في نظام الرئيس السوري السابق باشتباك في .

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وقال المصدر "مقتل عميد بالنظام المخلوع في اشتباك مع الأمن العام في مدينة ".

وأضاف "إصابة 4 من الأمن العام بعضهم بحالة خطرة في الاشتباك مع العميد قبل مقتله في مدينة حمص".