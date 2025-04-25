باكستان: على الهنود مغادرة أراضينا خلال 48 ساعة

وقالت الخارجية في بيان تابعته ، انه "سيتم تعليق التأشيرات التي صدرت للهنود باستثناء الحجاج"، مبينا ان "باكستان ملتزمة بالسلام لكنها لن تسمح لأحد بالتعدي على سيادتها وحقوقها".وأضافت ان "المستشارين الدفاعيين الهنود غير مرغوب بهم ونطلب منهم مغادرة أراضينا فورا خلال 48 ساعة"، موضحة انه "سيتم خفض عدد موظفي البعثة في إلى 30 شخصا بحلول 30 نيسان الجاري".وأكدت ان "قواتنا المسلحة قادرة ومستعدة للدفاع عن سيادة وسلامة أراضينا ضد أي مغامرة متهورة"، لافتة الى انه "تقرر إغلاق مركز أتاري-واجا الحدودي مع الهند على الفور مع تعليق الترانزيت عبر الحدود بين البلدين".