الولايات المتحدة: سنوقف منح تأشيرات سياحة الولادة

وقالت في بيان اطلعت عليه إنه "من غير المقبول أن يستخدم الأهل الأجانب تأشيرة السياحة الأمريكية لغرض أساسي وهو إنجاب طفل في للحصول على الجنسية الأمريكية للطفل، مما قد يؤدي أيضًا إلى تحميل دافعي الأمريكيين تكاليف الرعاية الطبية".وأضافت أن "هذه الممارسة تُعرف باسم (سياحة الولادة)، ويقوم الضباط القنصليون الأمريكيون برفض جميع طلبات التأشيرات هذه بموجب الأمريكي"، لافتةً إلى أن "الأشخاص الذين يسيئون استخدام نظام الهجرة الأمريكي من خلال سياحة الولادة قد يصبحون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات مستقبلية أو السفر إلى الولايات المتحدة".وأكدت أن "هذه طريقة إضافية تقوم بها بخدمة وحماية دافعي الضرائب والمجتمعات الأمريكية".