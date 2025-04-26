ساعتان على انطلاق ثالث جولات "طهران-واشنطن" .. ما المختلف والأخطر هذه المرة؟

وبعد جولتين من المباحثات حول الاطار العامة بشأن التفاوض واللتان عقدتا في مسقط وروما، تعد الجولة الثالثة اليوم المنعقدة في مسقط اكثر أهمية ومختلفة، حيث ستتضمن حديثا اكثر تفصيلا فيما يخص البرنامج النووي، وستنطلق المحادثات بين الفرق الفنية بداية ثم تتبعها مباحثات سياسية.وكلما تقدم الوقت تتصاعد حدة وفرص التوافق والانهيار بآن واحد، فالفترة التي وضعها البالغة 60 يوما فقط للتوصل الى اتفاق، ربما تنتهي في او نهاية أيار المقبل، فيما تتطلع لتوقيع اتفاق مؤقت قبل الاتفاق النهائي لتجاوز مسألة الـ60 يوما، كون الوقت لا يكفي لعقد اتفاق نووي طويل الأمد بهذه الفترة القصيرة المتعجلة، لكن الجانب الأمريكي أجل النقاش عن اتفاق مؤقت حاليا، مع إصرار ترامب على الوصول الى صفقة سريعة.وتعد نقطة الخلاف الرئيسية حول البرنامج النووي حيث توافق ايران على منع تخصيب اليورانيوم لمستويات تصل الى السلاح النووي، بينما تريد تفكيك كامل البرنامج النووي حتى لأغراض سلمية، كما ترفض أيضا مناقشة البرنامج الصاروخي لها.