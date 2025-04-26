سوريا تشكر العراق على الهدية

وقال مدير عام المؤسسة حسن عثمان في تصريح لـ "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية الشقيقة على مبادرتها الكريمة، بإطلاق حملة لنقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري، في موقف أخوي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين".وأضاف ان "الشاحنات بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية حيث وصلت الدفعة الأولى إلى محافظة ، ويجري استلامها في الموقع تمهيداً لتوزيع الكميات على المحافظات الأخرى"، مشيرا الى ان "توزيع هذه الكميات يتم وفق دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة، أجرتها فرقنا المتخصصة في للحبوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضمان إيصال القمح إلى المناطق الأكثر حاجة، وتحقيق التوزيع بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي في عموم البلاد".وأكد أن "هذه الهدية ليست مجرد شحنة قمح، بل هي ثمرة من ثمرات إعادة بناء وتعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب العراقي الشقيق"، معرباً عن الأمل بأن "تكون هذه المبادرة فاتحة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات".