اعتقال "قامع المتظاهرين" في جيش الأسد

وذكرت مصادر وناشطون أن "المعتقل يدعى مسؤول كتيبة "حفظ النظام" في حرستا"، وجاء اعتقاله لتورطه في قيادة وتنفيذ عمليات قمع ممنهجة ضد متظاهرين سلميين في بداية السورية.وتلاحق فرحان اتهامات بإعطاء أوامر مباشرة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واعتقالهم وتسليمهم إلى ، إبان الثورة السورية.وفرحان متهم كذلك بقيادة الحملة على المتظاهرين في " " في الفترة بين عامي 2011 و 2012، وارتكاب العديد من المجازر بحق المتظاهرين المدنيين السلميين.وتشير مصادر سورية وناشطون إلى أن محمود زاهر فرحان، وهو من سكان دمشق حرستا، ينحدر من ، وهو عديل الأمن الجنائي سابقاً محمد العبود في دير .وكان فرحان يعمل في درعا مع العيسمي رئيس كتيبة الأمن المركزي، وكذلك مع عاطف نجيب رئيس الأمن السياسي السابق، وفق المصادر.