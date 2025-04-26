"بأسلحة مزودة بكواتم صوت".. المرصد السوري: اغتيال 4 علويين في دمشق

وذكر المرصد وبحسب بيان، ان "دخل مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع "سنتافيه" إلى حي عش الورور في دمشق، واجتازوا حواجز الأمن العام عند المدخلين الرئيسيين للحي، واغتالوا بوساطة مسدسات مزودة بكواتم صوت 4 مواطنين من الطائفة العلوية وهم أعضاء مجلس صلح لحل النزاعات الصغيرة في الأحياء من دون استدعاء الأمن العام".وتابع، " أنه "جرى استهداف المواطنين عند خزان مياه بالقرب من مدرسة في منطقة عش الورور في العاصمة دمشق، بالتوازي مع سماع أصوات تكبيرات في الحي وعند مشفى تشرين، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".