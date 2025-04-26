مجددا.. خبير يحذر من وقوع زلزال كبير في إسطنبول

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام التركية، أوضح غورور أن الزلزال المتوقع ليس مجرد احتمال بل “حقيقة علمية”، مشددًا على أن النشاط الزلزالي في المنطقة وصل إلى مرحلة حرجة.وأكد غورور أن الزلزال المحتمل لن يقتصر تأثيره على الخسائر البشرية فقط، بل سيؤدي أيضًا إلى أزمة اقتصادية كبرى.وتابع، انه "إذا توقف الإنتاج في إسطنبول، فلن تتأثر المدينة وحدها، بل ستنهار اقتصاديًا وتجلس على ركبتيها. هذه حقيقة علمية لا جدال فيها”.وأشار غورور إلى أن الدراسات الجيولوجية الحديثة كشفت عن وجود شقين نشطين لم ينكسرا بعد في .