بالصور.. عملات وميداليات داخل تابوت البابا

ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان صورا من هذه المراسم، وأفاد في تقرير بأن عدد الزوار للصلاة وإلقاء النظرة الأخيرة على نعش البابا بلغ نحو 250 ألفا خلال الأيام الثلاثة الماضية.وذكر التقرير أن "رئيس الأساقفة رافيلي فرش قطعة قماش حريرية بيضاء على وجه البابا، بينما رشّ الكاردينال كاميرلينغو فاريل فرانسيس الماء المقدس، ثم وُضع كيس يحتوي على عملات معدنية وميداليات سُكّت خلال حبريته في التابوت مع البابا".وتابع: "وُضع الغطاء على التابوت الزنكي، إلى جانب صليب وشعاره، ولوحة تحمل اسم البابا ومدة حياته وخدمته البطرسية، بينما رُتلت صلوات، ثم خُتم التابوت الزنكي بأختام الكاردينال كاميرلينغو وولاية البيت البابوي ومكتب الاحتفالات الليتورجية ومجمع ".وأنهى الفاتيكان، استعداداته لجنازة ، التي تُقام صباح اليوم السبت في ساحة في .وتوافد الآلاف، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من مختلف أقطار العالم لإلقاء النظرة الأخيرة على الحبر الأعظم، وفق "فرانس برس".وأعلن الفاتيكان أن نحو 250 ألف شخص توافدوا إلى كاتدرائية القديس بطرس، منذ الأربعاء، للمرور أمام نعش البابا الراحل.ويُتوقع أن يشارك أكثر من 50 رئيس دولة و10 ملوك في مراسم الجنازة التي تواكبها تدابير أمنية مشددة، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين يتقدّمهم الأمين العام للأمم المتحدة .واتخذت السلطات الإيطالية والفاتيكان إجراءات أمنية مشددة في المنطقة المحيطة ببازيليك القديس بطرس، مع نشر آلاف المتطوعين وعناصر إنفاذ القانون، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة، وقنّاصة على أسطح المنازل، وطائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.وتوفّي أول رأس للكنيسة الكاثوليكية يتحدر من الجنوبية الاثنين في ، عن 88 عاما، بعد أقل من شهر على خروجه من المستشفى في روما حيث كان يُعالج من التهاب رئوي حاد.وسجّي البابا في رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.وبعد الجنازة التي يُتوقّع انتهاؤها قرابة الساعة 11,30 (9,30 ت غ)، يُنقل النعش ويعبر شوارع روما قبل أن يوارى في كاتدرائية ماجوري بناءً على رغبة البابا الراحل، في مراسم خاصة.