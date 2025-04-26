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من العراق الى جبهة القتال مع الجيش الروسي.. مقاتل "يشغل" المخابرات الامريكية

دوليات

2025-04-26 | 03:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من العراق الى جبهة القتال مع الجيش الروسي.. مقاتل &quot;يشغل&quot; المخابرات الامريكية
2,790 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

كشفت تقارير أمريكية، عن مقتل نجل مسؤول في المخابرات الامريكية المركزية خلال قتاله مع الجيش الروسي ضد أوكرانيا، في عملية "عكسية" للموقف الأمريكي الداعم لاوكرانيا ضد روسيا المناوئ التاريخي للولايات المتحدة الامريكية.



مايكل غلوس، البالغ من العمر 21 عاما، ابن مسؤول كبير في وكالة المخابرات المركزية الامريكية ومحارب قديم في حرب العراق، لكن والده يقول انه يعاني من مرض نفسي، كما انه بدأ منذ الـ17 من عمره بالتمرد على القيم المشتركة لوالديه.

قتل غلوس، في مقاطعة دونستك شرق أوكرانيا، فيما لم يكن يعلم والداه انه في أوكرانيا او يقاتل مع الجيش الروسي، حيث بدأت قصته منذ سنوات عندما توقف عن تناول ادويته، واصبح مضطربا، والعمل مع منظمة معنية بالزراعة العضوية، وغادر في 2023 الى إيطاليا للعمل في المزارع، ثم الى تركيا للمساعدة بترميم المباني المتضررة من زلزال ضرب البلاد، ثم الى جورجيا، ثم ارسل رسالة الى والديه في الشهر التالي اخبرهما انه عبر الى روسيا، وفي أيلول 2023 اخبر والديه وانه سيأخذ الجنسية هناك وسيبقى في روسيا لفترة، ولم يكونوا يعلموا انه انضم الى الجيش الروسي.

في ديسمبر 2023، تم ارسال غلوس الى جبهة أوكرانيا، وكان مكلفا بوحدة هجومية في دونيستيك، قبل ان يقتل في قصف مدفعي في نيسان 2024 أي بعد 4 أشهر فقط من ارساله الى الجبهة.

أصدرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "تعتبر وكالة المخابرات المركزية وفاة مايكل مسألة عائلية خاصة، وليست مسألة أمن قومي، عائلة وكالة المخابرات المركزية بأكملها حزينة على خسارتهم".


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قتال روسيا اوكرانيا

امريكيون يقاتلون مع الجيش الروسي

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