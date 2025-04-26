من العراق الى جبهة القتال مع الجيش الروسي.. مقاتل "يشغل" المخابرات الامريكية

غلوس، البالغ من العمر 21 عاما، ابن مسؤول كبير في الامريكية ومحارب قديم في حرب ، لكن والده يقول انه يعاني من مرض نفسي، كما انه بدأ منذ الـ17 من عمره بالتمرد على القيم المشتركة لوالديه.قتل غلوس، في مقاطعة دونستك شرق أوكرانيا، فيما لم يكن يعلم والداه انه في أوكرانيا او يقاتل مع الجيش الروسي، حيث بدأت قصته منذ سنوات عندما توقف عن تناول ادويته، واصبح مضطربا، والعمل مع منظمة معنية بالزراعة العضوية، وغادر في 2023 الى للعمل في المزارع، ثم الى للمساعدة بترميم المباني المتضررة من ضرب البلاد، ثم الى ، ثم ارسل رسالة الى والديه في الشهر التالي اخبرهما انه عبر الى ، وفي أيلول 2023 اخبر والديه وانه سيأخذ الجنسية هناك وسيبقى في روسيا لفترة، ولم يكونوا يعلموا انه انضم الى الجيش الروسي.في 2023، تم ارسال غلوس الى جبهة أوكرانيا، وكان مكلفا بوحدة هجومية في دونيستيك، قبل ان يقتل في قصف مدفعي في نيسان 2024 أي بعد 4 أشهر فقط من ارساله الى الجبهة.أصدرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "تعتبر وكالة المخابرات المركزية وفاة مايكل مسألة عائلية خاصة، وليست مسألة أمن قومي، عائلة وكالة المخابرات المركزية بأكملها حزينة على خسارتهم".