باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق

وقال خلال مقابلة مع قراء صحيفة "لا فوا دو نور" الفرنسية، بعدما سأل احد الصحفيين إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة من السكان المحليين المحتجزين في إلى وطنهم، بعدما كان قد حُكِم عليهم بالإعدام ثمّ بالسجن المؤبد، فأجاب الوزير "نعم، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المحتجزين الفرنسيين في أنحاء العالم، في أو في أي مكان آخر".وأضاف "يجب على الرعايا (الفرنسيين) أن يُكملوا مدّة عقوبتهم في ، أعتقد أنه لا يمكن أن يُطلَب من الجزائر أو أو استعادة رعاياها (...) وأن نرفض استعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج"، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول شروط هذه العملية المحتملة.ولم تردّ على الفور على طلب للرد على تصريحات دارمانان.من جهتها، قالت دوزيه، محامية جميلة بوطوطاو التي حُكِم عليها بالسجن 20 عاما في العراق في نيسان 2018، لفرانس برس إن هذه التصريحات "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أفعال، وبسرعة".وأضافت أن موكّلتها "مريضة جدا ويجب إعادتها إلى الوطن على وجه السرعة"، مؤكدة أنها "طلبت مرارا أن يتم نقلها، (لكن) دون جدوى".