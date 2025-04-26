بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما

وترأس الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري قداس الجنازة في الساحة الأمامية لكنيسة .وذكر أن 162 وفدا أكدوا حضورهم، منهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.وتوافد الآلاف، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من مختلف أقطار العالم لإلقاء النظرة الأخيرة على الحبر الأعظم، وفق "فرانس برس".واتخذت السلطات الإيطالية والفاتيكان إجراءات أمنية مشددة في المنطقة المحيطة ببازيليك القديس بطرس، مع نشر آلاف المتطوعين وعناصر إنفاذ القانون، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة، وقنّاصة على أسطح المنازل، وطائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.وتوفّي أول رأس للكنيسة الكاثوليكية يتحدر من الجنوبية الاثنين في ، عن 88 عاما، بعد أقل من شهر على خروجه من المستشفى في حيث كان يُعالج من التهاب رئوي حاد.وسجّي البابا في رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.وبعد الجنازة التي يُتوقّع انتهاؤها قرابة الساعة 11,30 (9,30 ت غ)، يُنقل النعش ويعبر شوارع روما قبل أن يوارى في كاتدرائية ماجوري بناءً على رغبة البابا الراحل، في مراسم خاصة.