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من جميع انحاء العالم.. الآلاف يشاركون بتشييع البابا إلى مثواه الأخير
دوليات
2025-04-26 | 04:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
171 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
تشهد
روما
، السبت، تشييع جثمان
البابا فرنسيس
إلى مثواه الأخير في العاصمة الإيطالية، روما بحضور عدد كبير من قادة الدول فضلا عن آلاف الأشخاص.
وتودع حشود من المسيحيين الكاثوليك وقادة العالم
البابا فرنسيس
، أثناء تشييع جثمانه من
الفاتيكان
إلى مثواه الأخير الذي اختاره بنفسه، في مقبرة بكنيسته المفضلة في
روما
.
ويترأس الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري قداس الجنازة في الساحة الأمامية لكنيسة
القديس بطرس
.
وذكر الفاتيكان أن 162 وفدا أكدوا حضورهم، منهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.
وبعد القداس، ستتم إعادة تابوت البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سيغادر الموكب للدفن.
ويصطف عشرات الآلاف من المشيعين على الطريق الذي يمتد إلى 6 كيلومترات عبر وسط روما، حيث سيمر بمعالم مثل بيازا
فينيسيا
والكولوسيوم، إلى كنيسة
سانت ماري
ماجور حيث سيتم دفن
فرنسيس
بعدما زارها كثيرا طوال مدة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عاما.
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