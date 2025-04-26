من جميع انحاء العالم.. الآلاف يشاركون بتشييع البابا إلى مثواه الأخير

وتودع حشود من المسيحيين الكاثوليك وقادة العالم ، أثناء تشييع جثمانه من إلى مثواه الأخير الذي اختاره بنفسه، في مقبرة بكنيسته المفضلة في .ويترأس الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري قداس الجنازة في الساحة الأمامية لكنيسة .وذكر الفاتيكان أن 162 وفدا أكدوا حضورهم، منهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.وبعد القداس، ستتم إعادة تابوت البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سيغادر الموكب للدفن.ويصطف عشرات الآلاف من المشيعين على الطريق الذي يمتد إلى 6 كيلومترات عبر وسط روما، حيث سيمر بمعالم مثل بيازا والكولوسيوم، إلى كنيسة ماجور حيث سيتم دفن بعدما زارها كثيرا طوال مدة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عاما.