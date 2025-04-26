تحديد موعد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس"، "المحادثات النووية بين وواشنطن تستأنف في مسقط في 3 آيار/مايو ".وأوضح أن "المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية تمت مناقشتها خلال المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم".من جانبه، قال المتحدث باسم بقائي، إن المفاوضات غير المباشرة جرت في أجواء جادة.وأضاف في تغريدة على حسابه في منصة إكس قبيل انتهاء المحادثات اليوم السبت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالي تخفيف العقوبات بشكل فعال، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".كذلك تطرقا إلى "حماية حق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وفق تعبيره.وكانت المباحثات انطلقت في مسقط بوقت سابق اليوم على صعيدين فني ودبلوماسي. إذ ترأس وفد بلاده، فيما قاد الوفد الأميركي الأميركي ستيف ويتكوف.بينما ضم الوفد الإيراني الفني مجيد تخت‌ وكاظم غريب آبادي، أما الوفد الأميركي المؤلف من 12 شخصاً، فترأسه أنطون.وكان البلدان عقدا جولتين سابقتين خلال الأسبوعين الماضيين في مسقط وروما، وصفتا بالبناءتين والإيجابيتين.في أبدى الرئيس الأميركي أمس تفاؤله في قرب التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.