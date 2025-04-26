بعد انتهاء جولة المفاوضات الثالثة.. حديث إيراني عن "خلافات"

وقال عراقجي لوسائل اعلام ايرانية، إن “المفاوضات كانت أكثر جدية من السابق ودخلنا في التفاصيل والمسائل الفنية”.وأضاف، أن “أجواء المحادثات كانت جدية وعملية وخلال هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة”.وتابع : “لا تزال هناك خلافات في القضايا العامة ويجب العمل على التفاصيل”، مشيرا الى “تبادل وجهات النظر كتابيا مع الجانب الأمريكي عدة مرات وقدم الطرفان أسئلتهما كتابيا وحصلا على الإجابات”.وبين عراقجي: “من المقرر أن نبحث موضوع تذليل العقبات في بلدينا وكلا الطرفين كان جديا خلال جولة اليوم”، مستدركا بالقول: “متفائلون لكن بشكل حذر بتقدم المفاوضات وهناك قضايا يجب التوصل لتفاهم كلي بشأنها”.واشار الى أن “الجولة المقبلة من المتوقع ان تعقد السبت المقبل بحضوري وحضور ويتكوف وعمان ستحدد مكانها”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين وواشنطن في في سلطنة عُمان.وعقدت اليوم السبت، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين ‏والولايات المتحدة الامريكية في سلطنة عُمان، بعد إعلان الجانبين ‏إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في .ويقود المحادثات وزير الخارجية الإيراني والمبعوث ‏الأميركي للشرق الأوسط ويتكوف فيما يقوم وزير الخارجية ‏ بدور الوسيط.