ترامب يغير لهجته الودية تجاه بوتين بشأن حرب أوكرانيا

وأضاف ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: "لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. وهذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب... وعندها يجب التعامل معه بشكل مختلف".وتابع: "كثير من الناس يموتون".وأشار الرئيس الأميركي إلى خيارين بديلين: استهداف النظام المصرفي، وتشديد العقوبات الواسعة النطاق بحق ، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".وجاء منشور ترمب بعد محادثات أجراها مع نظيره الأوكراني في على هامش جنازة ، وقد وصف الطرفان النقاشات بأنها "إيجابية".في هذه الأثناء، أفادت ، السبت، بأن الرئيس أبلغ الأميركي ويتكوف خلال لقائهما الجمعة، بأنه مستعد للتفاوض بشأن حل النزاع في أوكرانيا "دون أي شروط مسبقة".