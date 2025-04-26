مقدمة من العراق.. سوريا تبدأ تسيير شاحنات القمح إلى محافظاتها

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصالح بحسب السورية، إن "الكمية المقرر استلامها ضمن منحة الحنطة من تبلغ 220 ألف طن، وتم يوم أمس استلام 55 شاحنة، عبر معبر البوكمال الحدودي “القائم“ بدير الزور، تتراوح حمولة كل منها ما بين 50 إلى 60".وأشار الصالح إلى، أن "التوزيع إلى المحافظات يتم وفق لجان متخصصة قامت بدراسة احتياج كل محافظة"، مؤكداً أن "الشاحنات بدأت بالتوجه اليوم إلى المحافظات بشكل مباشر، ولا يوجد تخزين للقمح في مدينة ".ولفت الصالح إلى، أنه "تتم متابعة استلام باقي كمية المنحة بشكل متتابع عبر معبر القائم"، مثمناً ما قدمته الحكومة والشعب العراقي لدعم الشعب السوري.وأكد، أنه "نتيجة الجفاف الحاد لهذا العام وقلة المحصول الزراعي تعتبر هذه الكميات من القمح أمراً إيجابياً للأمن الغذائي".