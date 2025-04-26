أول تعليق لإدارة ترامب بعد المحادثات مع إيران

وصف مسؤول كبير في الأمريكي ، السبت، المحادثات النووية مع كانت بـ"الإيجابية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، قوله "الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع كانت إيجابية وبناءة وتم تحقيق مزيد من التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى قريبا في أوروبا".

وعقدت اليوم السبت، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران ‏والولايات المتحدة الامريكية في سلطنة عُمان، بعد إعلان الجانبين ‏إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في .



ويقود المحادثات والمبعوث ‏الأميركي للشرق الأوسط ويتكوف فيما يقوم وزير الخارجية ‏ بدور الوسيط.