اليمن.. إصابة ثلاثة بحارة روس بغارات أمريكية على ميناء

وقال في منشور على منصة "إكس": "يوم أمس استهدفت غارات العدوان الأمريكي سفينة كانت رابضة في لسان ميناء رأس لمنعها من تفريغ شحنة نفط، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بحارة من الجنسية الروسية بإصابات مختلفة، وهم رومان كاشبور، كوازيشينكو، أرتيوم فانين، وقد تدخلت قوات لإنقاذهم ونقلهم للعلاج".وأضاف أن "عشوائية الغارات الأمريكية تؤكد بجلاء عدم وجود أي أهداف عسكرية استراتيجية بحسب ادعاءات المتكررة".وأشار إلى أن "الطائرات الأمريكية الأكثر فتكا تلقي مختلف القذائف الصاروخية فقط لمنع سفينة من تفريغ شحنة بنزين"، متسائلا "أي نصر هذا الذي حققه ترامب وبأي كلفة مقابل هذه الشحنة".