غارات أمريكية تستهدف مديريتين في اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء السبت، مديريتين في .

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وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " "، "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي ". وأضافت "عدوان أمريكي استهدف منزلا بحي 14 أكتوبر في مديرية السبعين جنوبي ". وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.