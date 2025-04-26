حصيلة جديدة لضحايا انفجار ميناء رجائي الإيراني

أعلنت الإيرانية، السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد.

وقالت الداخلية، "ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 14 قتيلا و750 مصابا".

وأضافت "النار تنتقل من حاوية لأخرى في ميناء رجائي والحريق لم يخمد بعد واتخذنا إجراءات احترازية".

ووقع انفجار شديد، اليوم السبت، في ميناء رجائي جنوبي ، فيما أعلنت حالة الاستنفار في جميع المستشفيات في عباس.