انفجارات متجددة بعد "كارثة الميناء" جنوبي إيران

وأفادت للأنباء، بأن الإيراني، أسكندر مؤمني، أعلن خلال تفقده موقع الحادث عن ارتفاع عدد المصابين إلى 750 شخصاً، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة.وأكد مؤمني أنه "تم إرسال كافة التسهيلات والمعدات اللازمة إلى عباس من المدن الأخرى"، مشيراً إلى أن عملية إخماد الحريق لم تكتمل بعد بسبب الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء.وأضاف الوزير: "أصدرت التعليمات اللازمة لمواصلة العمل في الميدان، ويجب أن نستخدم كل الإمكانيات للتركيز على إطفاء الحريق. جميع الإمكانيات متوفرة في المنطقة، وقد أصدر الرئيس أيضاً التعليمات اللازمة، ونأمل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً".من جهتها، نقلت عن مصادر محلية سماع دوي انفجارات جديدة ناجمة عن وصول النيران إلى حاويات أخرى في ، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحريق لا يزال مشتعلاً بقوة.